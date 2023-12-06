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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edildi.

Harun Kutbe  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ruhiyet Köşkü'ndeki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Berdimuhamedov ile hemen her konuda çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini söyledi.

Daha önce Kalkınma Bakanı olarak Türkmenistan'ı ziyaret ettiğini ve çeşitli çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"O günden bugüne gelişmeleri görme imkanı buldum bu vesileyle. Türkmenistan'ı, Türkmenistan liderliğini tebrik ediyorum. Önceki Cumhurbaşkanı'mızı, şimdiki Cumhurbaşkanı'mızı tebrik ediyorum. Türkmenistan her geçen yıl gelişen, kalkınan, güçlenen bir ülke. Bunu sokaklarda gezdiğinizde görebiliyorsunuz. Yine rakamlarla görebiliyorsunuz. Aramızda çok güzel bir işbirliği var. Ben inanıyorum ki bu işbirliği hem Türkiye'nin hem Türkmenistan'ın bu kalkınma, gelişme sürecine büyük destek verecektir. Sabah çok güzel bir görüşmeyle günümüze başlamış olduk. Gün boyunca da bu yararlı görüşmeler devam edecektir. Karşılıklı ziyaretlerle, ortak çalışmalarla, projelerle iki ülkenin de faydasına, iki milletin de faydasına olacak şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Türkiye ve Türkmenistan kardeşliği ebediyen yaşasın diyorum. Her iki ülke halkına da en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki heyet daha sonra Türkmenistan'ın Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

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