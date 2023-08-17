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Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştiriliyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde sular altında kalan Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı'nın son halini canlı yayınla aktarıyor.
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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişi, gözaltına alındı.

Rauf Maltaş  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa

Güvenlik güçleri, bir grup teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.


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