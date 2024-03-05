Dolar
31.65
Euro
34.34
Altın
2,131.35
ETH/USDT
3,761.30
BTC/USDT
67,304.00
BIST 100
8,876.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Abidjan’da Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya’da “Selçuklu Belediyesi Sille İlkokulu Açılışı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Rauf Maltaş  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni korumakla görevli jandarma personeline eğitim verildiğini bildirdi
Vakıflar Genel Müdürlüğünün güneş enerjisi santraliyle yılda 5 milyon lira tasarruf sağlanacak
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele için denetimlerini artırması BM raporunda yer aldı
Bakan Ersoy: 2024'te Almanya bazında 7 milyon (turist) sayısını geçmeyi umuyoruz

Benzer haberler

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Devlet desteğiyle üretimini artırdı, Şanlıurfa'dan Rusya'ya balık ihracatına başladı

Arabesk müziğin "Baba"sı: Müslüm Gürses

"Müslüm Baba" adını taşıyan müzede anılıyor

"Müslüm Baba" adını taşıyan müzede anılıyor
Depremde hasar gören Şanlıurfa'daki tarihi Ulu Cami onarılıyor

Depremde hasar gören Şanlıurfa'daki tarihi Ulu Cami onarılıyor
TFF yetkilileri, Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı

TFF yetkilileri, Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet