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Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı

Geçen yıl yeni tip koronaviras (Kovid-19) salgını etkisiyle memleketlerinde gelemeyen gurbetçilerin bu yıl memleketlerine gelişleri yoğun olarak sürüyor.

Salih Baran   | 21.07.2021
Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı

Edirne

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'ya açılan sınır kapılarından yurda girişlerine devam ediyor.

İstatistiki verilere göre 1 Haziran - 20 Temmuz döneminde geçen yıl yurda 289 bin gurbetçi giriş yapmıştı bu yıl ise giriş yapanların sayısı 3 kattan fazla arttı.

Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarından bu yıl Türkiye'ye 971 bin gurbetçi giriş yaptı.

Gurbetçinin ilk tercihi Kapıkule

Avrupa'da yaşayan Türkler baba ocağına geliş yolunda en çok Kapıkule'yi tercih ediyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere haziran ayı başından bu yana yoğun olarak Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından 1 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında 1 milyona yakın giriş yapan gurbetçilerden yüzde 75'i Kapıkule'yi tercih etti.

Söz konusu tarihlerde 191 bin araçla 746 bin 783 yolcu yurda Kapıkule Hudut Kapısı'ndan giriş yaptı.

Hem giriş hem de çıkışlarda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule'yi tercih ediyor.


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