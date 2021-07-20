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Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevi kapsamında bulunduğu Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi

Zafer Fatih Beyaz   | 20.07.2021
Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevi kapsamında bulunduğu Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi

Ankara

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.

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