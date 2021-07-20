Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevi kapsamında bulunduğu Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi
Ankara
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır. pic.twitter.com/MpwXGwBJ5H— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2021
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.