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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Niğde ve Marmaris'te tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Niğde ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ekip  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Niğde ve Marmaris'te tanıtıldı Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Ankara

Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Valilik binası önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki aracı inceledi.

Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurur kaynağı yerli ve milli üretim Togg'un Niğde'de bulunmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Aracı incelediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Araca bindik, sürdük, anlatıldığının ötesinde. Gurur duymamız gereken bir ürün. Diğer yerli ve milli üretimlerimizle beraber bu arabamızla da gurur duyduk. Emeği geçen, önderlik yapan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Allah kazadan beladan korusun. Tekerine taş değdirmesin. Yolu açık olsun diyoruz. Bütün hemşehrilerimize, milletimize, devletimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz."

Başkan Özdemir de Togg'u Niğde'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gururu bizlere, Türk milletine yaşattı. Zaten İHA'larımız, SİHA'larımız havadaydı. Yakın bir zamanda savaş uçağımız KAAN havalarda olacak. Dünyada ciddi şekilde ses getiren projelere imza atıyoruz. Dünyada sayılı ülkede bulunan TCG Anadolu gemimiz, bir savaş gemimiz var, artık savaş uçağı gemimiz var. Artık Türkiye Yüzyılı başlıyor."

Marmaris

Tanıtım için ilçeye getirilen Togg T10X, Atatürk Meydanı'nda Türk bayraklarıyla karşılandı.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlardan Ramazan Tekin, Togg'u görmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere minnettar olduğunu dile getirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, meydanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe'den Marmaris'e kadar Togg'a yoğun bir olduğunu söyledi.

İlgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Mete, "Türk halkı özlemiş demek ki. Bu üstün teknolojiyi yakından görmek onlara mutluluk veriyor. Bunu da görebiliyoruz. Dokunup fotoğraf çektiriyorlar. İnceleme fırsatı da buldum. Gerçekten birçok özellik üst segment araçlarda bile yok. Bu otomobil yeni kurulan bir futbol takımının direkt Süper Lig'de mücadele etmesi gibi bir durum. Bu da Türk mühendisliğinin, Türk teknolojisinin üstün bir başarısı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bize bu gururu yaşattıkları için." diye konuştu.

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