Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu

Gaziantep'te tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Okan Coşkun  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu Fotoğraf: Okan Coşkun / AA

Gaziantep

Aracın SUV modeli, kentteki bir alışveriş merkezinin önünde oluşturulan alanda sergilendi.

Togg'u çok beğendiklerini belirten otomobil meraklıları, araçla fotoğraf ve video çektirdi.

"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Gaziantepliler, aracın içine oturarak deneyimleme fırsatı da buldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması

Benzer haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu

Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi

Togg, Bursa'da asker uğurlamasında konvoy başı oldu

Gaziantep'te açılışı yapılan Boğaziçi Bulvarı'nın test sürüşü Togg ile yapıldı

Gaziantep'te açılışı yapılan Boğaziçi Bulvarı'nın test sürüşü Togg ile yapıldı
İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi odağı oldu

İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi odağı oldu
Deprem bölgesinin seçim konteynerleri Gaziantep'te hazırlanıyor

Deprem bölgesinin seçim konteynerleri Gaziantep'te hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet