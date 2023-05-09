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Gündem, Türkİye'nin Otomobili

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bolu'da tanıtımı yapıldı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araç, Hükümet Meydanı'nda sergilendi.

Otomobile yoğun ilgi gösteren kent sakinleri, aracı yakından inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Umut Kutlu, yerli otomobili yakından görmekten mutlu olduğunu belirterek, Togg'un ülkenin ve Türkiye'nin gururu olduğunu kaydetti.

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