Dolar
11.85
Euro
13.39
Altın
1,805.53
ETH/USDT
3,797.40
BTC/USDT
47,758.00
BIST 100
1,850.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 28.12.2021
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı

Ankara

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Rakowiecka Caddesi'ndeki büyükelçilik binasına, yerel saatle 14.00 sularında 34 yaşındaki Türk asıllı bir kişi tarafından 3 molotofkokteyli atıldı.

Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan, elçiliği koruyan güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, olayda yaralanan olmadı.

Binadaki kamera kayıtlarını incelemeye alan Varşova Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
Türkiye'de 32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi
Omicron Hollanda'da baskın varyant haline geldi
Almanya'da Omicron varyantı hızla yayılıyor
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı bir günde iki katın üzerinde arttı

Benzer haberler

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı