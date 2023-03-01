Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Pulat: Türkiye, Yemen'deki insani durumdan derin endişe duyuyor
Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat, Yemen'deki insani durumdan Türkiye'nin derin endişe duyduğunu belirtti.
Cenevre
Büyükelçi Pulat, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün gerçekleştirilen "Yemen'deki İnsani Kriz için Üst Düzey Bağış Etkinliği"nde katılımcılara hitap etti.
Böyle bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan İsviçre ve İsveç hükümetleri ile BM'yi tebrik eden Pulat, "Türkiye, Yemen'deki insani durumdan derin endişe duyuyor." dedi.
Pulat, küresel gelişmeler ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Yemen'de yaşanan dünyanın en kötü insani trajedisine yönelik ilginin başka yönlere kaymaması gerektiğinin altını çizerek "Çatışmalar yüzbinlerce Yemenlinin ölümüyle sonuçlanırken, milyonlarca kişi yerinden edildi ve açlıkla mücadele ediyor. Trajik olarak, 21 milyon insan yani Yemen nüfusunun yüzde 70'i yardıma muhtaç durumda." diye konuştu.
Finansman eksikliği ve Yemen Riyali'nin değer kaybetmesi nedeniyle temel hükümet hizmetlerinin kötüye gittiğine değinen Pulat, toplantılarda açıklanacak finansal desteğin bu sıkıntıları hafifleteceğini ifade etti.
Pulat, Yemen'in birçok yerinde devam eden askeri durumun, Kovid-19 salgınıyla daha da kötüleşen ve daha büyük bir insani felakete neden olabileceğini belirterek "Yemen'in şehir ve limanlarına sık sık düzenlenen bombalı saldırılar ile bölgeyi hedef alan füze ve drone saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Endişe verici şekilde sivil can kaybına neden olan taraflar arasındaki çatışmaların devam etmesinden de üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Yemen'de ateşkes ile savaş arasındaki mevcut gri evrede, kara mayınları ve farklı mühimmat tuzakları nedeniyle çok sayıda sivil kaybın yaşandığını dile getiren Pulat, başta sivilleri ve özellikle kadın ile çocukları hedef alan bu tür insanlık dışı eylemlerden tüm tarafların kaçınması gerektiğini söyledi.
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Yemen'deki çatışmaya kalıcı bir çözüm bulma çabalarını takdir ettiklerini de belirten Pulat, bölge ülkeleri tarafından yürütülen tamamlayıcı istişare ve arabuluculuk çalışmalarının işe yardığını gözlemlediklerini kaydetti.
"Yemen'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı ve korunmalıdır"
Pulat, şöyle devam etti:
"Türk insani yardım kuruluşları, savaş esnasında ve öncesinde ihtiyaç duyulan insani yardım ve kalkınma yardımlarını temin ederek Yemen'de faaliyet gösteriyor. Yemen'deki çatışmanın tüm tarafları, temel insani ve kalkınma yardımlarının gecikmeden sağlanmasını amaçlayan çabaları desteklemelidir. Yemen'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı ve korunmalıdır. Ayrılıkçı fikirleri reddetmeliyiz çünkü Yemen'in çeşitliliği siyasi bir çözümle korunabilir. Yemen'in bölünmesi ve Yemen halkını etkileyen koşulların daha da kötüleşmesi, Arap Yarımadası ve genel olarak Orta Doğu için kalıcı etkilere sebep olacaktır."
Aktif bir uluslararası insani yardım sağlayan ülke olan Türkiye'nin, 6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremlerin hemen ardından dünyanın her yerinden çok ihtiyaç duyulan acil yardımı aldığı için minnettar olduğunu kaydeden Pulat, bu trajik depremlere rağmen Türkiye ve insani yardım kuruluşlarının, Yemen ve onun iyi insanları için sahada çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
Pulat, "Son 10 yılda Yemen'e yaptığımız yardımlar 60 milyon doları aştı. Bu nedenle bu sınanma zamanlarında Yemen halkını destekleme kararımızda kararlıyız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.