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Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi

Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluş, BM Güvenlik Konseyi'nden, İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi.

Tuğba Altun  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi

Ankara

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