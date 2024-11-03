Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi
Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluş, BM Güvenlik Konseyi'nden, İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi.
Ankara
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