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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu

Roketsan tarafından geliştirilen milli ağır torpido AKYA'nın harp başlıklı ilk atış testi, Doğu Akdeniz'deki TCG Preveze Denizaltısı'ndan başarıyla gerçekleştirildi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta TCG Preveze Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosunun hedefi tam isabetle vurması büyük bir heyecanla takip edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve askeri personel, AKYA ağır torpidosunun atışını TCG GÖKOVA'nın Komuta Merkezinden izledi.

Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun "Bismillah ateş serbest" komutuyla ateşlenen AKYA ağır torpidosu, 12 bin yardalık bir mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı.

"AKYA torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık"

AKYA'nın hedefi başarıyla vurduğu anlarda TCG Gökova Komuta Merkezinde büyük sevinç yaşandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, atış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bugün Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Yerli ve milli torpidomuz AKYA'nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve AKYA torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık." ifadesini kullandı.

Kısa bir süre önce milli ve yerli güdüm mermisi Atmaca'nın envantere alındığını anımsatan Tatlıoğlu, "Kısa süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız Hisar deniz milli ve yerli güdümlü mermimizi hizmete alacağız. Aynı şekilde milli ve yerli mayınımız Malaman'ı kısa bir süre sonra envanterimize alacağız. Yerli ve milli atış kontrol sistemlerimizi kullanan gemilerimiz, yerli ve milli güdüm mermileri ile yerli ve millî torpidoları kullanmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

"Dünyadaki 5-6 ülkeden biri olduk"

Savunma Sanayii Başkanı Görgün de bu atışla yüksek teknoloji içeren bir mühimmatın başarılı bir atışla Deniz Kuvvetlerine kazandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün atışını yapmış olduğumuz ağır torpido özellikle denizaltı harbi için çok çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. Hem zor tespit edilmesi ve hem de çok ciddi bir tahrip gücüne sahip olması sebebiyle yerli ve milli olması çok elzemdi. Bunu yapabilen dünyada 5-6 ülke var. Biz de bunlardan bir tanesi olduk. Allah’a çok şükür bugün başarılı atış sonucunda bunu envantere kazandırmış olduk. Bu Mavi Vatanımızın korunmasında, bölgedeki haklarımızın korunmasında Deniz Kuvvetlerimiz için çok caydırıcı bir güç olacak.

Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, Deniz Kuvvetlerimize ve bu projede emeği geçen tüm şirketlerimize, tabii ki Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı personeline teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

"Türkiye'nin Mavi Vatan'daki çelik kılıcının ne kadar keskin olduğunu gösteriyor"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, özellikle savunma sanayimiz için çok tarihi bir gün. Envantere giren yerli ve milli Atmaca Gemisavar füzemizden AKYA torpidomuzun da Deniz Kuvvetlerimizin envanterinde olması gerçekten Türkiye'nin Mavi Vatan'daki çelik kılıcının ne kadar keskin olduğunu gösteriyor. Bunu milli kabiliyetlerle gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu da burada hepimiz beraber yaşadık."

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