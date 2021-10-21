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Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığının bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde 2-5 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Göksel Yıldırım   | 21.10.2021
Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı artacak

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinde havanın yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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