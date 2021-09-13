Dolar
8.43
Euro
9.96
Altın
1,791.51
ETH/USDT
3,281.00
BTC/USDT
45,059.00
BIST 100
1,438.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

İsa Toprak   | 13.09.2021
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ankara

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 23.15 itibarıyla 102 milyon 509 bin 111'e yükseldi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan ilk doz aşı sayısı 51 milyon 811 bin 537, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 676 bin 981 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı sayısı 102 milyon 509 bin 111'e çıktı.

Hakkari Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla il genelinde basın açıklamaları, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Türkiye genelinde vatandaşları aşı olmaya teşvik için çalışmalar sürerken okullarda da alınan tedbirlere ilişkin denetimler devam etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı gündemde
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları 4 hafta daha uzatıldı
İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüs salgınında son 24 saat

İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara tek doz Kovid-19 aşısı yapılması önerisi

Kovid-19'dan hayatını kaybeden genç sağlıkçının dedesinden aşı çağrısı

Kovid-19'dan hayatını kaybeden genç sağlıkçının dedesinden aşı çağrısı
Yunanistan'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugünden itibaren yeni tedbirler uygulanıyor

Yunanistan'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugünden itibaren yeni tedbirler uygulanıyor
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sadece yüzde 1,2'si çift doz aşı yaptıranlar

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sadece yüzde 1,2'si çift doz aşı yaptıranlar