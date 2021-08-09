Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 77 milyon 759 bin 361'e yükseldi.
Ankara
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 42 milyon 200 bin 352, ikinci doz aşı sayısı 29 milyon 769 bin 200 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 77 milyon 759 bin 361'e ulaştı.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 47,75 olarak kayda geçti.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Batman, Gümüşhane, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.
Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 365 oldu.
"Aşı olmayı ihmal etmemeliyiz"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." ifadesini kullandı.
Ayrıca Bakan Koca, Hakkari'nin, aşılanma oranıyla Kovid-19'a karşı güçlü 13 il arasında bulunduğunu belirtti. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt'in, Hakkari'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek alması gerektiğini vurgulayan Koca, "Van'la Şırnak'tan yüzde 75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Ankara'nın Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında yer aldığını da belirterek, şunları kaydetti:
"Ankara, Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında. Haritamızdaki yeni rengi mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı."
Ordu'nun da Kovid-19'a karşı yüzde 75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdiğini aktaran Koca, tüm kıyı şeridi illerin renginin maviye çevrilmesi gerektiğini vurguladı.
Erzurum'da Kovid-19'dan hastanede yatanların yüzde 95'inin aşısız olduğu belirlendi
Erzurum'da, Kovid-19 nedeniyle tedavi gören hastalar üzerinde yapılan araştırmada, servislerde ya da yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'inin, aşısız ya da aşısı tamamlanmayan kişilerden oluştuğu belirlendi.
Siirt'te Kovid-19 karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 23 kişiye, Eskişehir'de ise tedbirleri ihlal ederek, ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları öne sürülen 44 kişiye para cezası verildi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 122 evde, Eskişehir'in Alpu ilçesinde ise kırsal mahallede karantina başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.