Euro
10.30
Dolar
8.69
BIST 100
1,372.98
Altın
1,802.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 56 milyon 256 bin 242'ye ulaştı.

Özcan Yıldırım   | 09.07.2021
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Ankara

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 8 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 201 bin 984, ikinci doz aşı sayısı 16 milyon 493 bin 572 oldu. Üçüncü dozla birlikte toplam aşı miktarı 56 milyon 256 bin 242'ye yükseldi.

Yapılan aşı sayısı İstanbul'da toplam 10 milyon 217 bin 780, Ankara'da 4 milyon 637 bin 356, İzmir'de ise 3 milyon 773 bin 236'ya çıktı.

Son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 12 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 geçirenlere ikinci doz aşı imkanı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 geçiren ve bir doz aşı olanların istemeleri halinde ikinci doz aşılarını da yaptırabileceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdı.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nin bir bölümünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9 ev karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Libya, Kovid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıklayan Tunus'la sınırlarını 1 haftalığına kapattı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 842 bin 570 aşı uygulandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Libya, Kovid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıklayan Tunus'la sınırlarını 1 haftalığına kapattı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 842 bin 570 aşı uygulandı

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 842 bin 570 aşı uygulandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını duyurdu