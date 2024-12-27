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Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek "Castorone" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı.

Halis Akyıldız, Ali Cevahir Aktürk  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 39 metre genişliğinde ve 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan gemiye Boğaz geçişinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan ile Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 römorkörleri ve KEGM-8 hızlı tahlisiye botu eşlik etti.

Derin denizde boru indirme gemisi Castorone'nin geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı.

Boğaz'dan Karadeniz'e giden gemi, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın 2'nci faz çalışmaları kapsamında hem karaya hem de yüzer gemi platformuna boru döşeyecek.

Kentin birçok noktasından görüntülenen gemi, 13.30 sıralarında Boğaz'dan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

Geminin Filyos Limanı'na varması planlanıyor.

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