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Türkiye'nin "İyilik Gemisi" yarın Somali için yola çıkacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), açlıkla mücadele eden Somali'ye yardım amacıyla hazırlanan "İyilik Gemisi", yarın Mersin Limanı'ndan yola çıkacak.

Esra Ağaçyetiştiren  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" yarın Somali için yola çıkacak

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, açlıkla mücadele eden Somali halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle harekete geçtiği belirtildi.

Somali'de geçen yıldan beri aralıklarla devam eden sel felaketlerinin ülkede insani koşulları giderek elverişsiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, bölgede ihtiyaç duyulan 130 bin gıda kolisi ve muhtelif gıda malzemeleri ile hijyen, giyim ve barınma malzemelerinin GHADA adlı gemiye yüklenmesi işlemlerinin Mersin Limanı'nda devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 3 bin tona ulaşan insani yardımları taşıyacak Türkiye'nin "İyilik Gemisi"nin yarın saat 15.00'te düzenlenecek törenle Mogadişu Limanı'na uğurlanacağı kaydedildi.

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