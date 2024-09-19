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Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Çanakkale'ye ulaştı

Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Firdevs Yüksel, Ercan Özçetin  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Çanakkale'ye ulaştı Fotoğraf: Ercan Özçetin - AA

İstanbul/Çanakkale

2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek olan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, saat 08.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak olan platformun geçişi sırasında Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler eşlik etti.

Bakan Bayraktar: Günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da  X sosyal medya hesabından, yüzer üretim platformuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Yüzer üretim platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, günlük 10 milyon metreküp gazı işleyerek karaya iletecek platformun, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimi iki katına çıkaracağı aktarıldı.

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