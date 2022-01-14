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Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı

BEÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı ve ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusundan sinyallerin başarıyla alındığı bildirildi.

Gökhan Yılmaz   | 14.01.2022
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı

Zonguldak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı ve ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusundan sinyallerin başarıyla alındığı bildirildi.

Grizu-263A, Türkiye saatiyle dün 18.25'te Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Uydumuz 'Grizu-263A'dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta. Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve Bilge Demirköz hocamıza çok teşekkür ederiz."

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da sosyal medya hesabından, "Gurur. Tasarladık, ürettik, test ettik ve uzaya gönderdik. Şimdi sapasağlam görevinin başında uydumuz Grizu-263A." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

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