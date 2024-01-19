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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın hemşehrileri, uzay yolculuğunu dev ekranlardan takip etti

Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşlar, hemşehrileri olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu meydanda kurulan dev ekranlardan izledi.

Serkan Avci, Murat Pancar, Mustafa Ünal Uysal  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın hemşehrileri, uzay yolculuğunu dev ekranlardan takip etti Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılması, astronot Gezeravcı'nın memleketi Silifke ilçesinde de heyecanla beklendi.

Gezeravcı'nın hemşehrileri, Silifke Belediyesi tarafından Göksu Mahallesi Anıt Meydanı'nda kurulan 2 dev ekrandan uzay yolculuğunu takip etti.

"Beklerken de o anı izlerken de çok heyecanlandık"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, kentte adeta gurur gecesi yaşadıklarını söyledi.

Tarifsiz anlara şahitlik ettiklerini vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Beklerken de o anı izlerken de çok heyecanlandık. Bu heyecanı, eminim ki Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımız ekranları başında izleyerek yaşadı. Bu meydanı binlerce hemşehrimiz doldurdu. Bunların arasında çocuklarımız, gençlerimiz de vardı. Yeni nesil teknolojiye meraklı. İlimizden uzaya yolculuk yapan birisinin çıkması, gençlerimizde müthiş bir heyecan ve istek oluşturdu. Alper kardeşimiz bu yönüyle bir örnek, model teşkil ediyor. Onlar için ilham kaynağı oldu."

"Türkiye için çok önemli bir gün"

Vatandaşlardan Yurdakul Çalıkoğlu da büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Türkiye için çok önemli bir gün. Alper Gezeravcı kardeşimiz, nereli olsa fark etmezdi. O, tarihi bir ana ortaklık ediyor. Uzay yolculuğu şu an devam ediyor. Umarım kaza bela yaşamadan geri döner, tecrübelerini tüm gençlerle paylaşır." ifadelerini kullandı.

Gürüz Tüzün ise onur ve gurur duyarak alana kurulan ekranlardan hemşehrilerinin uzay yolculuğunu seyrettiklerini kaydetti.

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