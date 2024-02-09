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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü sevinçle karşıladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü mutluluk gözyaşları ile karşıladı.

Sümeyye Dilara Dinçer, Can Hasasu  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü sevinçle karşıladı

Ankara

Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali, oğullarının Dünya'ya dönüş sürecinde hissettiklerini AA'ya anlattı.

Anne Gezeravcı, "Çok güzel bir duygu, hayırlısıyla gitti ve geldi. Bizi, yakınlarımızı mutlu etti." diye konuştu.

Baba Gezeravcı da Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

"Başarıları daim oldu fakat bazı zamanlarda insanda bir burukluk meydana geliyor. Burukluğu şu anda kaldırıp mutluluk yaşıyoruz." diyen baba Gezeravcı, oğlunun bu görevinin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Canlı yayınların hepsini izlediğini belirten baba Gezeravcı, oğlunun yüzündeki tebessümü gördüğünde mutlu olduğunu aktardı.

Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayından takip eden aile, Gezeravcı'nın kapsülden çıkarılma anını izlerken mutluluktan gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmıştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon kapsülü Florida açıklarında okyanusa indi

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