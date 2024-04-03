Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığını bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığı ifade edildi.
Türkiye’nin #Gazze’ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 3, 2024
Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye, toplam yardımların %24’ünü temin ediyor.
Ayrıca her hafta ortalama 127 ton içme suyu ülkemiz tarafından Mısır’dan Gazze’ye ulaştırılıyor.
400’ün… pic.twitter.com/bxBPjndTs4
Paylaşımda, Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye'nin, toplam yardımların yüzde 23'ünü sağladığı kaydedildi.
Her hafta ortalama 127 ton içme suyunun Türkiye'den Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığı bilgisi verilen paylaşımda, 400'den fazla Gazzeli hasta ve yaralının tedavisinin Türkiye'de devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Türkiye'nin, Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.