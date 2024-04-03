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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığını bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığı ifade edildi.

Paylaşımda, Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye'nin, toplam yardımların yüzde 23'ünü sağladığı kaydedildi.

Her hafta ortalama 127 ton içme suyunun Türkiye'den Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığı bilgisi verilen paylaşımda, 400'den fazla Gazzeli hasta ve yaralının tedavisinin Türkiye'de devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Türkiye'nin, Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

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