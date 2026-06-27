Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü 40 yıldır rayların yükünü taşıyor
Karakaya Baraj Gölü üzerinde Malatya ile Elazığ arasında uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü, 40 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve batı illeri arasındaki demir yolu ulaşımında kritik görev üstleniyor.
Okan Coşkun
27 Haziran 2026•Güncelleme: 27 Haziran 2026
Fotoğraf: Okan Coşkun / AA
MALATYA
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından inşa edilen, 2 bin 30 metre uzunluğu ve 5 metre genişliğiyle "Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü" olma özelliğini taşıyan yapının temeli, Karakaya Barajı'nın su yayılımının en dar noktasında 1981 yılında atıldı.
Yaklaşık 5 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan köprü, 16 Haziran 1986'da dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Fırat Tren İstasyonu ile Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Kuşsarayı Tren İstasyonu arasında yer alan köprü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve batı illeri arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının kesintisiz sürmesini sağlıyor.
Her ay yaklaşık 700 yük ve yolcu treninin geçtiği köprü, Güney Kurtalan Ekspresi ile Van Gölü Ekspresi başta olmak üzere bölgedeki demir yolu taşımacılığına hizmet veriyor.