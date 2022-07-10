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Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD gönüllüleri Bozkurt'u yeniden temizledi

Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD gönüllüleri, geçen yılki sel felaketinin ardından bu yıl da taşkından etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde temizlik çalışması yaptı.

Bilal Kahyaoğlu, Özgür Alantor   | 10.07.2022
Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD gönüllüleri Bozkurt'u yeniden temizledi Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

İlçede geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selden sonra yürütülen çalışmalara katılan AFAD gönüllüleri, bu yıl yaşanan taşkının izlerini silmek için yeniden Bozkurt'a geldi.

Kolluk kuvvetleriyle çalışan 301 gönüllü, giriş katlarda biriken balçığın kaldırılması için yoğun çaba harcadı. Ekipler ayrıca, vatandaşlara çeşitli ihtiyaçlarının ulaştırılmasında da görev aldı.

İlçede çalışma yürüten Cemile Tokuroğlu, AA muhabirine, 2019'da AFAD gönüllüsü olduğunu söyledi.

Bozkurt'ta geçen yıl da çalışmalara katıldığını anlatan Tokuroğlu, çadırların kurulumu, ihtiyaçların belirlenmesi gibi görevlerde yer aldığını belirtti.

Bu sene Bozkurt'ta yine bir afet meydana geldiğini dile getiren Tokuroğlu, "Vatandaşların bu üzücü anlarında yanlarında olmak, onlara bir nebze olsun yardımcı olmak beni mutlu ediyor. Bu çalışmalarda yer almaktan çok mutluyum." dedi.

Hem geçen yıl hem de bu yıl Bozkurt'taki çalışmalara katılan Zeynep Ebrar Alaybeyoğlu ise ihtiyacı olanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

Herkesin afetzede olabileceğinin altını çizen Alaybeyoğlu, "Geçen yıl da Bozkurt'a geldim. Bu yıl da afet olunca yine geldik. Devlet-millet el ele çalıştık. İnsanların kalplerine dokunmak güzel bir durum." ifadesini kullandı.

"Yaralara derman olabilmek için" gönüllü oldular

Konya'da sınıf öğretmenliği yapan AFAD gönüllüsü Ali Sipahi de sel felaketinden haberdar olunca yola çıktıklarını aktardı. Sipahi şöyle konuştu:

"Çalışmalarda bilfiil görev aldık. Sel nedeniyle binaların giriş katına giren balçık ve çamurun çıkarılması, insanların binalarına, evlerine daha rahat girebilmesi için yollarını açtık. Okulumuzda öğrencilere faydalı oluyoruz. Onun yanında mağdur olmuş, yaşam standartları düşmüş, afete uğramış insanların bir nebze yaralarına derman olabilmek için gönüllü olarak faaliyetlere katılmaya çalışıyoruz."

İsmail Esilersarıkulak ise yaklaşık 15 binayı temizlediklerini anlattı.

İlçeye gönüllü olarak geldiğine işaret eden Esilersarıkulak, "Buraya ihtiyaç olduğu için geldik. İyi şekilde görev yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

AFAD'da teknisyenlik yapan Abdulmuttalip Tan da ilçede temizlik faaliyetine katılan tüm gönüllülere teşekkür ederek "Vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara hizmet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

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