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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye olarak bütün imkanlarımızla Katarlı kardeşlerimizin yanındayız

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, "Türkiye ve Katar markaları yalnız kendi ülkelerinde değil diğer ülkelerde ortak iş yapıp, küresel ve bölgesel markalar oluşturmak için bir araya gelecekler. Bu toplantıyı bu açıdan önemli buluyorum." dedi.

Ali Kemal Akan   | 19.11.2022
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye olarak bütün imkanlarımızla Katarlı kardeşlerimizin yanındayız Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Doha

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında, Katar'ın başkenti Doha'da, "Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli" düzenledi.

Panelin açılışında konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, markalaşmanın önemine işaret ederek, Katar ve Türkiye'nin bu konuda güzel işler ortaya koyduğunu, Katar'ın spor alanını seçerek bu konuda bir marka haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin ise insanların sofrasına, yaşam alanlarına sunabileceği birçok ürününün olduğunu dile getiren Göksu, bunların görünürlüğünün artmasıyla Türkiye'nin ticaret hacminin daha da artacağını ifade etti.

"Türkiye olarak bütün imkanlarımızla Katarlı kardeşlerimizin yanındayız"

Katar-Türkiye ilişkilerinin her alanda iyi olduğunu vurgulayan Göksu, şunları kaydetti:

"Katar ile birlikte düşünüyor, birlikte hareket ediyoruz. Katar-Türkiye ilişkileri üçüncü dünyaların refahları için beraber olmaya hazır. Artık Türkiye ve Katar markaları yalnız kendi ülkelerinde değil diğer ülkelerde ortak iş yapıp, küresel ve bölgesel markalar oluşturmak için bir araya gelecekler. Bu toplantıyı bu açıdan önemli buluyorum.

Katarlı kardeşlerimizin yıllardır beklediği Dünya Kupası'nın da en güzel şekilde geçmesi için dua ediyoruz. Türkiye olarak bütün imkanlarımızla Katarlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu kupa organizasyonu bitinceye kadar Türkiye'nin bütün kurumları olarak Katar'ın başarılı olması için elimizden geleni en son ana kadar yapmaya gayret edeceğiz."

Ulus markalama alanındaki faaliyetler ele alındı

Göksu'nun konuşmasının ardından yapılan oturumda, uzmanlar tarafından Türkiye ve Katar'ın ulus markalama alanındaki faaliyetleri ile turizm, kültürel miras ve spor organizasyonlarının ulus markalamadaki rolü üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Al Jazeera'den gazeteci Khadija Benguenna'nın moderatörlüğündeki panelde, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay, Katar Al Sharq Medya Grubu Başkan Yardımcısı Jaber Al Harami söz aldı.

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