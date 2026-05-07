Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele tecrübesi dost ve kardeş ülkelerle paylaşılıyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelede küresel bir model haline gelen tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya devam ettiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un huzurunda imzalanan "Medyada Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile iki ülke arasında dezenformasyonla mücadele konusunda önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cezayir Devlet, Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf'ın imzaladığı zaptın, yalan haber ve manipülasyona karşı savunma hattı oluşturacağı kaydedildi.

Bilgi kirliliğine karşı ortak kararlılık

İletişim Başkanı Duran, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, dezenformasyonla mücadelenin uluslararası bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak "Bu mutabakat ile dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Bu iş birliğinin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Cezayir arasındaki güçlü ilişkilere katkı sunacağına inanıyor, her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu stratejik işbirliğinin, Türkiye'nin dezenformasyonla mücadeledeki tecrübe ve başarısını perçinlerken iletişim güvenliğini uluslararası bir diplomasi alanı haline getirdiği belirtildi.

DMM bir marka olarak sınırları aşıyor

İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, doğrulama kapasitesi ve bilgi kirliliğine karşı yürüttüğü etkin mücadeleyle küresel ölçekte de güçlü ve etkili bir yapı olarak öne çıktığı bildirilen açıklamada, "Türkiye'nin sahadaki hızlı doğrulama ve stratejik iletişim kabiliyeti, artık dost ve kardeş ülke Cezayir ile kurumsallaşmış bir yapı üzerinden paylaşılacak. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğu 'hakikat mücadelesi', dezenformasyonun yıkıcı etkilerine karşı bir bilgi güvenliği kalkanı olarak Cezayir'e de aktarılacak. Bu kapsamda; tecrübe paylaşımı, teknik iş birliği ve ortak doğrulama mekanizmalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor." değerlendirmesine yer verildi.