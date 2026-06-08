Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar ve Konya'nın bazı ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Türkiye'nin bazı illeri için kuvvetli yağış uyarısı Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar ve Konya'nın bazı ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskın ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.