Dolar
32.27
Euro
35.22
Altın
2,366.99
ETH/USDT
3,852.10
BTC/USDT
70,996.00
BIST 100
10,350.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD Taşımacılık ulaştıracak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi.

Arife Yıldız Ünal  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD Taşımacılık ulaştıracak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerini Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahından nakledecek.

Kararın uygulanmasına ilişkin faaliyetlerden doğacak görevlendirme bedeli, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifeler ile TCDD Taşımacılık AŞ tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücreti, gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, "forwarder" ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek karar, 20 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD Taşımacılık ulaştıracak
Bulgaristan Başbakanı Glavçev ile Edirne Valisi Sezer, sınırdaki Ortak Temas Noktası'nda görüştü
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-19" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD Taşımacılık ulaştıracak

Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD Taşımacılık ulaştıracak

AYM, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti

AYM, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etti

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Sığır tüberkülozuna karşı hayvan transferi testlerine yeni düzen

Sığır tüberkülozuna karşı hayvan transferi testlerine yeni düzen
Cep çakmakları ve bazı saatlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi

Cep çakmakları ve bazı saatlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet