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Türkiyeli alimlerden Suriye halkına tebrik

Türkiyeli ilim insanlarının kurduğu İstanbul merkezli İslam Alimleri Vakfı, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı Suriye halkını tebrik etti.

Mehmet Nuri Uçar  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Türkiyeli alimlerden Suriye halkına tebrik

İstanbul

İslam Alimleri Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Zorlu olduğu kadar şanlı olan bir mücadele sonucunda, zalim Baas rejimini deviren Suriyeli mücahit kardeşlerimizi selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaklaşık 62 yıl zulüm, hukuksuzluk ve işkence ile Suriye’yi idare etmiş olan Baas rejiminin, devrimcilerin cihat, sebat ve direnişi neticesinde düştüğü, bu durumun, zulüm ile âbâd olunamayacağı hakikatini bir kez daha gösterdiği belirtilerek, bu hakikatten, yeryüzündeki bütün zalimlerin ders almaları gerektiği vurgulandı.

Öncelikle ülke genelinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasına riayet edilmesi ve bu geçiş sürecinde hiçbir şahsa ya da toplumsal gruba İslâm’ın tasvip etmeyeceği haksızlık ve hukuksuzluğun yapılmasına müsaade edilmemesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, İslâmî esaslar ve değerler ışığında, hukukun üstünlüğüne dayalı, çoğulculuğu esas alan ve çok kültürlülüğe saygılı bir yönetim anlayışının mümkün olan en kısa süre içerisinde tesis edilmesi gerektiği kaydedildi.

İslam Alimleri Vakfı, ayrıca, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı Suriye halkını tebrik etti.

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