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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 12 kişinin Edirne'de görevli sınır birliklerince yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 12 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

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