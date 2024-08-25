Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i terörist 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.