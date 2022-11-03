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Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişi yakalandı.

Aylin Dal   | 03.11.2022
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.

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