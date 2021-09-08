Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.