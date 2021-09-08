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Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 08.09.2021
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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