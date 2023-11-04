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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısı için taziye ve dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınayarak şehit 14 asker için taziyede bulundu.

Tuğba Altun  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısı için taziye ve dayanışma mesajı

Ankara

Bakanlık, Pakistan'da 14 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pakistan'ın güneydoğusundaki Belucistan eyaletinin Gvadar şehrinde dün meydana gelen terör saldırısında, 14 askerin şehit olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyor, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörizmle ortak mücadelemizde dost ve kardeş Pakistan hükümetiyle ve halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Gvadar bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan 2 araca düzenlenen saldırıda, 14 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye bağlı Pasni’den Ormara şehrine giden 2 askeri aracın, militanlarca pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, militanların saldırısında 14 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

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