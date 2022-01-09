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Türkiye'den Nijerya'ya 100'den fazla sivilin öldüğü saldırılar için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen ve 100'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği saldırılar için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Fuat Kabakcı   | 09.01.2022
Türkiye'den Nijerya'ya 100'den fazla sivilin öldüğü saldırılar için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara'da düzenlenen saldırılarda 100'ü aşkın sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya yerel basınında cuma günü yer alan haberlerde, Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlarda 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ülkede son yıllarda silahlı grupların saldırılarına maruz kalan kuzeybatı eyaletlerine çetelerle mücadele için binlerce asker yerleştirildi.

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