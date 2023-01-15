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Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Tuğba Altun   | 15.01.2023
Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Nepal’de bu sabah meydana gelen uçak kazası sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Nepal halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Seti Nehri Vadisi yakınında düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaza nedeniyle yarın için Nepal'de "ulusal yas" ilan edildiği duyurulmuştu.

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Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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