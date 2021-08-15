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Türkiye'den, Lübnan'daki akaryakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da akaryakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Fuat Kabakcı   | 15.08.2021
Türkiye'den, Lübnan'daki akaryakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyor ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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