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Türkiye'den Kuzey Makedonya'daki yangında hayatını kaybedenler nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'daki yangında yaşamını yitirenlerin yakınları ve ülke halkına başsağlığı diledi.

Gökhan Çeliker  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Türkiye'den Kuzey Makedonya'daki yangında hayatını kaybedenler nedeniyle taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya’nın Koçani şehrinde bir konser sırasında meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında, 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

100'den fazla kişinin yaralandığı olayda yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırılmıştı.

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