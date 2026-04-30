Türkiye'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır. Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir. İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı, hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin asil bir insanlık eylemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'insanlık ittifakı'nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan insani yardım gemilerine uluslararası sularda yapılan saldırı, İsrail'in bir başka hukuk tanımazlığıdır. Tüm ilke ve kuralları çiğneyen İsrail, Gazze'nin uluslararası gündeme gelmemesi için elinden geleni yapmaktadır. Uluslararası toplum bu saldırganlığa dün olduğundan daha fazla tepki göstermelidir. Türkiye, Gazze'nin sesinin kısılmasını hedef alan tüm hukuksuzlukların karşısında durmaktadır ve her zaman Filistin halkının yanındadır."