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Türkiye'den İsrail'in Gazze'de açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı silah olarak kullandığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanmasının uluslararası toplumun dikkatinden kaçmaması gerektiğini bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Türkiye'den İsrail'in Gazze'de açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı silah olarak kullandığı mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından "İsrail'in Gazze'deki saldırılarına" ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki yakın dönemde yaşanan gelişmelerin, "İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu" doğurmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığı ve okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinlinin katledildiği hatırlatıldı.

"Keza, İsrail'in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır." denilen açıklamada, Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın bölgenin tamamında hakim olmasını istediği kaydedildi.

Açıklamada, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması çağrısı yapılarak, "Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

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