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Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın "seviyesiz" olduğu belirtilerek, bu tür iftira ve yalanların İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceği vurgulanarak, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.


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