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Türkiye'den insani yardım taşıyan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı

Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere Türkiye'den havalanan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı.

Özcan Yıldırım   | 08.09.2022
Türkiye'den insani yardım taşıyan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, bugün yardım götürmek üzere havalanan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı.

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