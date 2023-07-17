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Türkiye'den Güney Kore'ye sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Can Efesoy  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Türkiye'den Güney Kore'ye sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlık, Güney Kore'de meydana gelen sel ve heyelanlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kore Cumhuriyeti'nde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketlerinin can ve mal kaybı ile yaralanmalara neden olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve dost Kore halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güney Kore'de yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükselmişti.

Afetlerde 139'u ev olmak üzere ülke genelinde zarar gören binaların sayısı 1000'i geçmişti.

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