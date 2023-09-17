Türkiye'den gönderilen 2 tam donanımlı acil yardım ambulansı Libya'daki yetkililere teslim edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaşan ekiplerin, 2 tam donanımlı acil yardım ambulansını Derne'deki idarecilere teslim ettiğini bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'ya ulaşan ekiplerin, 2 tam donanımlı 4x4 acil yardım ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim ettiğini belirtti.
LİBYA’YA ULAŞAN EKİPLERİMİZ, 2 tam donanımlı 4X4 Acil Yardım Ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim etti. 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil… pic.twitter.com/NOhgZyjRuy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2023
Koca, açıklamasında "10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil Müdahale Aracı ise ekiplerimizce kullanılıyor. Afetzede Libya halkının yanındayız." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.