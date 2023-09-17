Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.90
ETH/USDT
1,618.60
BTC/USDT
26,445.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'den gönderilen 2 tam donanımlı acil yardım ambulansı Libya'daki yetkililere teslim edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaşan ekiplerin, 2 tam donanımlı acil yardım ambulansını Derne'deki idarecilere teslim ettiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Türkiye'den gönderilen 2 tam donanımlı acil yardım ambulansı Libya'daki yetkililere teslim edildi

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'ya ulaşan ekiplerin, 2 tam donanımlı 4x4 acil yardım ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim ettiğini belirtti.

Koca, açıklamasında "10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil Müdahale Aracı ise ekiplerimizce kullanılıyor. Afetzede Libya halkının yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabulünde konuştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kur'an Kursları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Şu anda Sıfır Atık, bu ülkenin bir markası haline geldi
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" sona erdi

Benzer haberler

Türkiye'den gönderilen 2 tam donanımlı acil yardım ambulansı Libya'daki yetkililere teslim edildi

Türkiye'den gönderilen 2 tam donanımlı acil yardım ambulansı Libya'daki yetkililere teslim edildi

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Libya'daki selden etkilenenlere yardım uçağı gönderdi

AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi

BM: Selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü 10 binden fazla kayıp var

BM: Selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü 10 binden fazla kayıp var
Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor

Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Sel felaketinin vurduğu Libya’nın Derne kentindeki halkın endişeli bekleyişi sürüyor

Sel felaketinin vurduğu Libya’nın Derne kentindeki halkın endişeli bekleyişi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet