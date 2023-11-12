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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemi bu gece Mısır'a ulaşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin bu gece Mısır'a ulaşacağını bildirdi.

Ömer Olcay  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemi bu gece Mısır'a ulaşacak

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, geminin seyir halindeki görüntüsüne yer vererek, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor." ifadesini kullandı.

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