Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemi bu gece Mısır'a ulaşacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin bu gece Mısır'a ulaşacağını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, geminin seyir halindeki görüntüsüne yer vererek, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor." ifadesini kullandı.
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Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır’a varıyor. pic.twitter.com/9ZAKPCHNJa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2023