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Türkiye'den, Ermenistan'a "Azerbaycan'a doğru mayın haritalarını teslim etme" çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, 4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü'ne ilişkin, "Ermenistan'ı, Azerbaycan'a doğru mayın haritalarını teslim etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Türkiye'den, Ermenistan'a "Azerbaycan'a doğru mayın haritalarını teslim etme" çağrısı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekmek amacıyla 4 Nisan'ı, "Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü" ilan ettiği hatırlatılarak, "Türkiye, dünyada ve bölgesinde gerek kara gerek deniz mayınlarıyla mücadele konusunda somut katkılar sağlayan bir ülkedir." ifadesine yer verildi.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi aracılığıyla anti-personel mayınların kullanımının, depolanmasının, üretiminin ve devredilmesinin yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin Ottava Sözleşmesi'ni ve bu kapsamda ortaya koyulan uluslararası işbirliklerinin desteklenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayın kirliliği nedeniyle uzun bir süredir ciddi bir tehditle karşı karşıya olan Afganistan gibi ülkelerin ve işgal altından kurtardığı topraklarda tespit edilemeyen çok sayıda mayın bulunan Azerbaycan'ın duyduğu güvenlik endişelerini paylaşıyoruz. Ermenistan'ı, Azerbaycan'a doğru mayın haritalarını teslim etmeye çağırıyoruz. Mayın riskiyle mücadele eden ülkelere sahada ve uluslararası alanda verdiğimiz güçlü destek sürecektir."

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