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Türkiye'den Endonezya'da meydana gelen depremle ilgili taziye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen depremle ilgili taziye açıklaması yaptı.

Behlül Çetinkaya   | 21.11.2022
Türkiye'den Endonezya'da meydana gelen depremle ilgili taziye açıklaması

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Endonezya'nın Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 56 kişi hayatını kaybetmiş, 700 kişi de yaralanmıştı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.

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