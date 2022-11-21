Türkiye'den Endonezya'da meydana gelen depremle ilgili taziye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen depremle ilgili taziye açıklaması yaptı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Endonezya’da Meydana Gelen Deprem Hk. https://t.co/uLD0Am4WjP pic.twitter.com/SBmRG2YLpJ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 21, 2022
Endonezya'nın Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 56 kişi hayatını kaybetmiş, 700 kişi de yaralanmıştı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.