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Türkiye'den 13 belediye Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası aldı

Türkiye'den 13 belediye, Avrupa Konseyinin 2024 yılı Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nı (ELoGE) aldı.

Dilhan Türker Yıldız  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Türkiye'den 13 belediye Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası aldı

Ankara

Türkiye Belediyeler Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün sembolü olarak görülen marka, bu yıl 5 büyükşehir, 2 il ve 6 ilçe belediyesine verildi.

Marka kullanım hakkı kazanan belediyeler Adana, Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve Gaziantep büyükşehir belediyeleri ile Amasya, Niğde, Avcılar, Bağcılar, Etimesgut, Kadıköy, Melikgazi ve Sultanbeyli belediyeleri oldu.

Marka kullanım hakkı elde eden belediyeler, Avrupa Konseyi'nin Türkiye’de markayı vermekle yetkilendirdiği Argüden Yönetişim Akademisi’nin koordinatörlüğünde; TBB, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ve Altınbaş Üniversitesinin katılımıyla oluşturulan Ulusal Platformun belirlediği bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek belirlendi.

Avrupa Konseyince geliştirilen ve 2022'de Türkiye'nin de dahil olmasıyla 46 Avrupa ülkesinin 23'ünde verilmeye başlanan Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, iyi yönetişim ilkelerine dayanarak, kamu kurumlarında bu kültürü yaygınlaştırmayı, kalite standartları oluşturmayı ve yenilikçi uygulamaları teşvik ederek güçlendirmeyi amaçlıyor.

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