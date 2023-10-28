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Türkiye'deki yabancı misyonlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla tebrik mesajları paylaştı.

Muhammet Tarhan, Mehmet Şah Yılmaz  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Türkiye'deki yabancı misyonlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Ankara

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X platformu hesabından, Büyükelçi Jürgen Schulz'un mesajı yayınlandı.

Schulz, mesajında, Türkiye'nin 100. yıl dönümünü tebrik ederek "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kuruluşundan kısa bir süre sonra Türkiye ile Almanya arasında 1924'te bir "dostluk antlaşması" imzalandığını ifade eden Schulz, ayrıca 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den Almanya'ya çalışmak için gelen birçok insan sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin benzersiz ivme kazandığını belirtti.

Schulz, "Bugün Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türk kökenli insan var ve bu bizi kalıcı olarak birbirimize bağlıyor ancak ilişkilerimizi aynı zamanda siyaset, ekonomi, bilim, eğitim, spor ve kültür alanlarındaki yakın işbirliğimiz de şekillendiriyor. Bu bağları gelecekte de korumak ve daha da yoğunlaştırmak istiyoruz. Ülkelerimiz arasında demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı yakın ortaklığı daha da geliştirmek için birlikte çalışalım!" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Schulz, kuruluşunun 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yurttaşlarının "sadece mutluluk ve refah değil, her şeyden önce barış, özgürlük ve güven içinde olmalarını" temenni etti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, Ankara'daki mevkidaşlarıyla birlikte modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ü saygıyla anmak için Anıtkabir'e gittiklerini, saygı duruşunda bulunmak üzere buraya gelen her kuşaktan binlerce insanın coşkusunun kendisini çok etkilediğini belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği de X sosyal medya platformundan Büyükelçi Yusuf Cüneyd'in mesajını paylaştı.

Cüneyd, Pakistan halkı ve hükümeti adına Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk milletine en içten tebriklerini sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugünkü kutlamalar, Türkiye'nin ticaret, ekonomi, sağlık, eğitim, turizm, savunma, altyapı ve diğer alanlardaki ilerlemesini, dayanıklılığını ve önemli başarılarını yansıtmaktadır. Cumhuriyet'in 100. yılı ciddi zorluklara rağmen müreffeh ve demokratik bir ulus inşa etmek için yorulmadan çalışan Türk liderlerinin ve halkının sarsılmaz bağlılığının ve vizyonunun bir kanıtıdır."

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